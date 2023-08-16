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        Muğla Valisi İdris Akbıyık görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:16
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık görevine başladı
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        MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari Valiliğinden Muğla Valiliğine atanan İdris Akbıyık, görevine başladı.

        Muğla Valiliği önünde çiçekle karşılanan Akbıyık, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticileriyle tanıştı.

        Vali Akbıyık'a eşi Sevim Akbıyık ve kızı Ayşe Gülce Akbıyık eşlik etti.

        Daha sonra Valilik Şeref Defterini imzalayan Akbıyık, makamında yaptığı açıklamada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Hakkari'de olduğu gibi Muğla'da da var güçleri ile vatan, millet ve memleket için çalışacaklarını belirten Akbıyık, "Valilerin, kaymakamların, mülki amirlerin öncelikli görevi devleti, Cumhurbaşkanımızı ve tüm bakanlarımızı burada temsil etmek, anayasa ve kanunları uygulamak, asayiş ve güvenliği sağlamak. Diğer taraftan ilin her anlamda gelişmesi için çalışmalar yapmak. Biz de bu çerçevede Muğla'da elimizden geldiği kadar devletin tüm birimleriyle el birliği içerisinde çalışacağız." diye konuştu.

        Muğla'nın turizm potansiyelini en üst noktaya çıkarmak konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Akbıyık, daha sonra Muğla Valiliğinde göreve başlama yazısını imzaladı.

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