Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Giriş: 17.08.2023 - 22:52
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Körfezi açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.