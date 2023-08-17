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        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 22:52
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        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Körfezi açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 3 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

        Tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

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