POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, turizm sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu

MUĞLA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum'daki otel ve hizmet kalitesine rağmen tesislerin ağustosta yüzde 70 kapasiteyle hizmet verdiğini bildirdi.

Girgin, yaptığı yazılı açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanı ve araç giriş çıkışlarının geçtiğimiz yıla oranla azaldığını kaydetti.

Yüksek sezon tabir edilen haziran-ağustosta turist sayısının bir önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini kaydeden Girgin, turizm kenti Bodrum'dan, turizmden daha çok gayrimenkul sektöründeki gelişimiyle söz edildiğini belirtti.

Bodrum'un her noktasında çok büyük değer artışı olduğunu aktaran Girgin, şunları kaydetti:

"Turizm kenti olarak anılması gereken Bodrum, yüksek emlak fiyatlarıyla konuşulur oldu. Gayrimenkul yatırımcılarının gözü Bodrum'a çevrildi. Turizm ekolü olan bir kentin bu kadar çok turizm dışı faaliyetle anılıyor olmasını doğru bulmuyorum. Bodrum'un lokomotif sektörü turizm ve buna bağlı işletmelerden oluşuyordu. Şu anda ikincil konut kiralamalı veya günlük kiralık evler kayıt dışı olarak sisteme girmiş durumda. Kentte bir kalabalık var. Trafikten de bunu anlamak mümkün. Fakat istenen ekonomik hareketliliği maalesef göremiyoruz."

Otellerin, artan personel ve diğer girdi maliyetlerini güncellemek durumunda kaldığını ve yükselen fiyatların da yurtdışındaki rekabet avantajını azalttığını anlatan Girgin, Bodrum'un doğru ve etkili bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu savundu.