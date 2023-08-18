Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, turizm sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, turizm sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum'daki otel ve hizmet kalitesine rağmen tesislerin ağustosta yüzde 70 kapasiteyle hizmet verdiğini bildirdi.

        Girgin, yaptığı yazılı açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanı ve araç giriş çıkışlarının geçtiğimiz yıla oranla azaldığını kaydetti.

        Yüksek sezon tabir edilen haziran-ağustosta turist sayısının bir önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini kaydeden Girgin, turizm kenti Bodrum'dan, turizmden daha çok gayrimenkul sektöründeki gelişimiyle söz edildiğini belirtti.

        Bodrum'un her noktasında çok büyük değer artışı olduğunu aktaran Girgin, şunları kaydetti:

        "Turizm kenti olarak anılması gereken Bodrum, yüksek emlak fiyatlarıyla konuşulur oldu. Gayrimenkul yatırımcılarının gözü Bodrum'a çevrildi. Turizm ekolü olan bir kentin bu kadar çok turizm dışı faaliyetle anılıyor olmasını doğru bulmuyorum. Bodrum'un lokomotif sektörü turizm ve buna bağlı işletmelerden oluşuyordu. Şu anda ikincil konut kiralamalı veya günlük kiralık evler kayıt dışı olarak sisteme girmiş durumda. Kentte bir kalabalık var. Trafikten de bunu anlamak mümkün. Fakat istenen ekonomik hareketliliği maalesef göremiyoruz."

        Otellerin, artan personel ve diğer girdi maliyetlerini güncellemek durumunda kaldığını ve yükselen fiyatların da yurtdışındaki rekabet avantajını azalttığını anlatan Girgin, Bodrum'un doğru ve etkili bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu savundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        Muğla'da iş yerine silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Muğla'da iş yerine silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Robbie Williams, Bodrum'da sahne aldı
        Robbie Williams, Bodrum'da sahne aldı
        Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Osmanlı dönemi izlerine rastland...
        Kaunos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda Osmanlı dönemi izlerine rastland...
        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verdi
        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verdi