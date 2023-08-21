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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:43
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu, 80 sentetik ecza, 28 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 25'ine "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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