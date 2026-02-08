Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:50
        
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

