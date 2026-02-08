Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Muğla'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğini belirterek, "Hem kendi hedeflerimize ulaşmak için, Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmak için hem de tüm dünya mazlumlarının umudu olacak çalışmaları hayata geçirmek için." dedi.

        Giriş: 08.02.2026 - 14:00 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:00
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Muğla'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğini belirterek, "Hem kendi hedeflerimize ulaşmak için, Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmak için hem de tüm dünya mazlumlarının umudu olacak çalışmaları hayata geçirmek için." dedi.

        Büyükgümüş, Başkanlığının Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otelde düzenlediği Ege Bölge Strateji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölge strateji toplantılarının ilkini Erzurum'da, ikincisini Karabük'te, üçüncüsünü de Muğla'da gerçekleştirdiklerini söyledi.


        Gelecek hafta Gaziantep'te olacaklarını dile getiren Büyükgümüş, hedeflerinin 11 çalışma bölgesinin tamamında il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelmek olduğunu belirtti.

        Haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla toplantılarının sonuçlarını açıklayacaklarını anlatan Büyükgümüş, Türkiye'nin tamamına hitap edecek çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

        - "Her geçen gün bir avuç zalimin tüm dünyaya hükmetmeye çalıştığını anbean görüyoruz"

        Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, çok önemli bir dönemde AK Parti teşkilatlarında görev aldıklarına işaret ederek, "Dünyada her gün bir yenisi ortaya çıkan skandalları yakından takip ediyorsunuz." dedi.


        Büyükgümüş, "Emin olun onlarca, yüzlerce toplantı düzenlesek bu skandalların ortaya çıkardığı eşitsizliği, adaletsizliği anlatamazdık ama her geçen gün bir avuç zalimin, bir avuç güç sahibinin tüm dünyaya hükmetmeye çalıştığını anbean görüyoruz. Ne doğruları var ne hakkaniyetleri var ne adaletten yana da bir tavırları var. Bunun karşısında bizim mutlaka ama mutlaka haklılığımızı, vicdandan yana oluşumuzu, adaletin sesi olma misyonumuzu, vizyonumuzu mutlaka korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

        Dünyayı egemenlikleri altına almaya çalışan bir avuç zümrenin sadece güçten anladığını dile getiren Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'nin çok ama çok güçlü olması lazım. Hem kendi hedeflerimize ulaşmak için, Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmak için hem de tüm dünya mazlumlarının umudu olacak çalışmaları hayata geçirmek için. Tam bu tablo karşısında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin söylediği daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair çağrı, çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Tüm bu gelişmeler, çok önemli bir değişim ve dönüşüm dönemine hazırlandığına işaret ediyor. İşte Türkiye'nin güçlü olması için AK Parti'nin güçlü olması lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın daha uzun yıllar liderlik ederek aziz milletimize ve dünya mazlumlarına hizmet etmesi lazım. Bu toplantılardan inşallah çıkaracağımız sonuçlarla, ortaya koyacağımız hedeflerle ve sahada hep birlikte mücadele azmimizle taçlandıracağımız faaliyetlerimizle bu hedeflere ulaşacağız. Güç değişimleri ve adeta bir altüst oluş yaşanırken bu hedefleri başarmaya, daha adil bir dünyayı inşa etmeyi çok ama çok daha fazla ihtiyacımız var."

        Ahmet Büyükgümüş, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde Türkiye'de olup bitenlere bakıldığında kararlılıklarının, AK Parti olarak sahadaki duruşlarının çok daha stratejik anlama kavuştuğunu gördüklerini söyledi.

        Büyük jeopolitik gelişmeler yaşanırken, dünyada her geçen gün tansiyon artarken muhalefetin ve CHP'nin başını çektiği anlayışın meseleleri kavramaktan çok uzakta olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Özellikle büyük şehirlerimizde, Ankara'da bırakın küresel bir iddia ortaya koymayı, bırakın güçlü şehirlerle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamayı, 1970'li, 1980'li, 1990'lı yılların susuz şehirlerine dönmüş durumdayız. Sadece Ankara'da mı? Ege'nin birçok şehrinde aynı problemle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İstanbul'da olup bitenlere baktığınızda çok daha değişik bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Türkiye'de siyasi toplumsal yaşantıyı, kültürel faaliyetleri parayla satın almaya dönük bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bakın bu, bir toplum için en tehlikeli noktalardan birini teşkil ediyor. Eğer siyaset parayla alınıp satılabilen bir şeye dönüşürse orada çok daha büyük bir tehlike başlar. Bugün İstanbul merkezli yürütülen soruşturmalarda gördüğümüz maalesef budur."

        - "Davayı açanlar, bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar CHP'li"

        Operasyonların yapıldığı belediyelere değinen Büyükgümüş, "Davayı açanlar, bilgileri, belgeleri mahkemeye ulaştıranlar CHP'li. İtirafçı olanlar, 'Evet, ben yolsuzluk yaptım, bu yolsuzluk sürecinin parçası oldum.' diyenler CHP'li, suçlananlar CHP'li ama beyefendiler kalkıyor, ' Bu iş soruşturulmasın, bu iş araştırılmasın.' Bu, kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeden hiç ayrılmadıklarını ve gereken tüm hizmetleri hızlı şekilde bölgeye ulaştırdıklarını söyleyen Büyükgümüş, depremin üçüncü yılında tüm konutları teslim ettiklerini dile getirdi.

        Muhalefet partisi temsilcilerinin, siyasetin kalibresi ve seviyesini her geçen gün her sözleriyle düşürdüğünü ifade eden Büyükgümüş, şunları söyledi:

        "Hedefimize kitlenip iş odaklı bir şekilde milletimize hizmetlerimizi, eserlerimizi, gönlüne, zihnine taşımayı hedefleyerek 2028 yılında çok daha farklı bir netice alacağız inşallah. Aziz milletimizin iradesiyle, duasıyla 'Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam' dediğimizde Türkiye'de yeni bir dönemin tabanını arayacağız. En önemli gayemiz, duamız inşallah 2024 seçimlerinde eksik bıraktığımız, ulaşamadığımız hedeflerimizi, teker teker gerçekleştirmek. Milletimiz bizden hizmet bekliyor, şehirlerimizin hizmete ihtiyacı var. Türkiye'nin geleceğini çok daha güçlü kılmak için daha kazandırmamız gereken onlarca, yüzlerce, binlerce eser var."

        Toplantıya AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, il koordinatörleri, il ve ilçe başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

