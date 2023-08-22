Muğla'da festivalde sergilenen heykelin kaybolan bronz parçaları bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde festival kapsamında sergilenen heykelin kaybolan bronz parçaları jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nda bulundu.

Sanatçı Ender Güzey'in, Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde sergilenen bronz kuş heykelinin bazı parçalarının çalınmış olabileceği düşüncesiyle jandarmaya başvurması üzerine çalışma başlatıldı.

Festivalin kurulduğu alanın yakınındaki Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nda arama yapan ekipler, bronz kuş başını ve eserin bazı parçalarını suda buldu.

Heykelin parçaları eserin sahibi Güzey'e teslim edildi.

Eserin parçalarının bulunmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Güzey, AA muhabirine, jandarma ekiplerinin dünden beri olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Heykelin kafasının sergi alanının hemen arka kısmındaki Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nda bulunduğunu ifade eden Güzey, "Çok mutlu oldum. Burası çok derin bir göl değil. Jandarma gerçekten özverili davranarak sistemli bir araştırma yaptı. Tecrübelerine dayanarak bunu herhalde birileri göle fırlatmış olabilir diye gölü aradılar. Önce tırmıklarla daha sonra geniş bir alana ağ attılar. Böylece heykelin baş kısmı bulundu." diye konuştu.

Jandarma ekibine teşekkür eden Güzey, "Eserin eksik parçalarının da gölün belirli dönemlerinde çekilmesiyle bulunacağını söylediler. Eserin bütün parçalarının bulunması için çalışılacak." dedi.

Kuş heykelini tekrar sergilemek için üzerinde çalışacağını ve tamamlayacağını belirten Güzey, sanatseverlerin bu eseri Bodrum'da bir galeri ve sanatçı müzesi olarak hizmet veren atölyesi Arthill'de görebileceğini kaydetti.

Boğaziçi Mahallesi'nde 18-20 Ağustos'ta gerçekleştirilen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde sanatçı Ender Güzey'in kuş temalı heykeli de sergilenmiş, festivalin ardından nakliye için alana gelen Güzey, heykelin bronz parçalarının yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya başvurmuştu.

Güzey, 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen eserin çalınmış olabileceğini ve hurdacılara satılmasından endişe ettiğini ifade etmişti.