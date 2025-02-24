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        Bodrum'da engelli yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 6 aylıkken annesini kaybedip, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan Hasan Tabak'a (36) yolda yürürken çarparak ölümüne neden olan sürücü Tuncay Türköz (56), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:00
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        Bodrum'da engelli yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 6 aylıkken annesini kaybedip, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan Hasan Tabak'a (36) yolda yürürken çarparak ölümüne neden olan sürücü Tuncay Türköz (56), tutuklandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi Turgutreis-Gümüşlük istikametinde meydana geldi. Tuncay Türköz (56) yönetimindeki 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı. Tabak kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Tabak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Türköz ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakol merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        9 YAŞINDA KAZA SONUCU ENGELLİ KALMIŞ

        Kazada yaşamını yitiren Hasan Tabak'ın 6 aylıkken annesini kaybettiği, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. Tabak'ın Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı öğrencisi olduğu, burada seramik yaptığı belirtildi.

        'NE DİYORDU NEYZEN TEVFİK, 'ÖLECEĞİZ BİR GÜN GÖMECEKLER, BİRKAÇ GÜN ÖVECEKLER'

        Hasan Tabak'ın, 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı. Tabak'ın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, 'Öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler' ifadeleri yer aldı.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Tuncay Türköz jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Yolda aydınlatma yoktu. Yayayı görmedim" diyen Türköz, çıkarıldığı Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Hasan Tabak'ın cenazesinin ise yarın Gümüşlük Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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