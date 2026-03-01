Canlı
Habertürk
Habertürk
        Datça'da esnaftan 400 kişilik iftar

        Datça'da esnaftan 400 kişilik iftar

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Rauf Balıkçı Sokak esnafı tarafından ramazan ayı dolayısıyla 400 kişilik iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 01.03.2026 - 21:43
        Sokakta kurulan uzun sofralarda esnaf, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

        Programa Kaymakam Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ile çok sayıda davetli katıldı.

        Esnaf tarafından kendi imkanlarıyla hazırlanan iftar organizasyonunda, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

        Birlik ve beraberlik mesajları verilen programda, katılımcılar, organizasyonun ilçedeki toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etti.

