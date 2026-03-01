Muğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, motosikletteki yolcu hayatını kaybetti.



M.H. (17) yönetimindeki 48 AYS 169 plakalı motosiklet, Doğanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi.



Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki N.K. ağır yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



N.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



