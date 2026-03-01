Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 3. ayağı tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 3. ayak mücadelesi sona erdi.

        Giriş: 01.03.2026 - 17:29
        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 3. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Moldova, Ukrayna, Slovakya ve Rusya'dan 44 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, üçgen rotayı tamamlayıp finişe ulaşmaya çalıştı.

        MIYC Başkanı Bülent Çelik, üçüncü ayakta ilk ve ikinci günü birer yarış yaparak tamamlayabildiklerini söyledi.

        Altı etaptan oluşan trofenin dördüncü ayağı, 14-15 Mart'ta yapılacak.

        Trofenin 3. ayağında gerçekleştirilen iki yarış sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        ORC-A

        1- Chacal (Vedat Tezman)

        2- Farfara-Bodrum Milta Marina (Erhan Uzun)

        3- Brozex (Sergey Mushikin)

        ORC-B

        1- Dxarma (Dmitry Gaurilov)

        2- Axioma (Gleb Semerenko)

        3- Lobster X (Ersen Dinç)

        ORC-C

        1- Fox L (Aliaksandr Rachecski)

        2- Buran (Alexey Moskvin)

        3- Jolly Baba-Sail Lab. (Tolga Gökova)

        ORC-D

        1- Arnes (Alexey Diasamidze)

        2- Agile (Tunca Çalışkan)

        3- Avolare (Alxey Tikhonov)

        ORC-E

        1- Tok Sailing-AZD Logistics (Ahmet Rasim Kahraman)

        2- Blue X - Lexus Saling Team (Berkcan Arat)

        3- Zamazingo (Celal Yılmaz İşçimenler)

        ORC-F

        1- Red Lions-Alutek Metal Joyful Yatchting (Hüseyin Akbulut)

        2- Capella II (İhsan Kalaycı)

        3- Ekinoks (Gökhan Tuna)

        ORC-G

        1- Almadia (Hasan Çıplak)

        2- İnhaca (Bülent Çelik)

        3- Dho Deniz Kızı 13 (Murat Hasırcı)

