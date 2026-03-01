Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 01.03.2026 - 16:21
        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kızlan Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

        Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.

