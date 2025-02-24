Bodrum'da markete giren tavuk güçlükle çıkartıldı; o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir markete giren tavuk, görevli ile müşteriye zor anlar yaşattı. Tavuğun marketten çıkartmak için verilen mücadele, kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün Türkbükü Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İçeri giren tavuğu ilk başta kimse fark etmezken, bir müşteri görünce şaşkınlık yaşadı. Müşterinin hareketiyle tavuğu fark eden market görevlisi, aniden irkilerek yerinden sıçradı. Bu sırada tavuk da tezgahın üzerine atladı. Market görevlisi önce su şişesiyle, ardından süpürgeyle tavuğu dışarı çıkarmaya çalıştı. Kaçan tavuk reyonlara yönelince çarptığı şişelerden birkaçını düşürdü. Tavuk güçlükle dışarı çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.