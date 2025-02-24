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        Bodrum'da markete giren tavuk güçlükle çıkartıldı; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir markete giren tavuk, görevli ile müşteriye zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:11
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        Bodrum'da markete giren tavuk güçlükle çıkartıldı; o anlar kamerada
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir markete giren tavuk, görevli ile müşteriye zor anlar yaşattı. Tavuğun marketten çıkartmak için verilen mücadele, kameraya yansıdı.

        Olay, önceki gün Türkbükü Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İçeri giren tavuğu ilk başta kimse fark etmezken, bir müşteri görünce şaşkınlık yaşadı. Müşterinin hareketiyle tavuğu fark eden market görevlisi, aniden irkilerek yerinden sıçradı. Bu sırada tavuk da tezgahın üzerine atladı. Market görevlisi önce su şişesiyle, ardından süpürgeyle tavuğu dışarı çıkarmaya çalıştı. Kaçan tavuk reyonlara yönelince çarptığı şişelerden birkaçını düşürdü. Tavuk güçlükle dışarı çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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