Hafif ticari aracın çarptığı engelli, son yolculuğuna Beşiktaş formasıyla uğurlandı

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde 6 aylıkken annesini kaybedip, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan, önceki gün bir hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Hasan Tabak (36), toprağa verildi. Cenazede Tabak’ın tabutunun üzerine taraftarı olduğu Beşiktaş takımının bayrağı ve forması konuldu.

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi Turgutreis-Gümüşlük istikametinde meydana geldi. Tuncay Türköz (56) yönetimindeki 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı. Tabak kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Tabak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Türköz ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakol merkezine götürüldü. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

9 YAŞINDA KAZA SONUCU ENGELLİ KALMIŞ

Kazada yaşamını yitiren Hasan Tabak'ın 6 aylıkken annesini kaybettiği, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. Tabak'ın 13 yıl önce babasını ve 10 yıl önce de kendisini büyüten babaannesini kaybettiği ve tek yaşadığı belirtildi. Tabak'ın Bodrum Sağlık Vakfı öğrencisi olduğu, burada seramik yaptığı belirtildi.

'NE DİYORDU NEYZEN TEVFİK, 'ÖLECEĞİZ BİR GÜN GÖMECEKLER, BİRKAÇ GÜN ÖVECEKLER'

Hasan Tabak'ın, kazadan 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı. Tabak'ın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, 'Öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler' ifadeleri yer aldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücü Tuncay Türköz jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Yolda aydınlatma yoktu. Yayayı görmedim" diyen Türköz, çıkarıldığı Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.