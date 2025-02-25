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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:40 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:55
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi Çaltıözü Mahallesi'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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