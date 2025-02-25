Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 16 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi Çaltıözü Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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