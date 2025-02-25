AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, eski belediye başkanı hakkındaki suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediyesince eski Başkan Mehmet Oktay hakkındaki suç duyurusu ile ilgili yaratılan bilgi kirliliğini gidermek istediklerini söyledi.

Aravi, ilçe binasında yaptığı açık açıklamada, CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bir önceki CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve dönemin bazı yetkilileri için ilçedeki inşaat projesine verilen yapı kullanma belgesi hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu suç duyurusu ile ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu kaydetti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bir önceki dönem belediye başkanı Mehmet Oktay'ın 2023 idare faaliyet raporunu ibra ettiğini hatırlatan Aravi, "Önce ibra edip sonrasında Sayın Oktay ve bazı yöneticiler ile ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması konusundaki tutarsızlık Marmaris kamuoyunun kafasını karıştırmıştır." dedi.

Aravi, belediye meclisinde CHP grubunun tümünün oylarıyla 2023 yılı idare faaliyet raporunun onaylandığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Faaliyet raporunda belirtildiği gibi; başta Sinpaş projesi olmak üzere 'imar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzün kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve altyapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak', yine aynı onayladığınız raporda geçen '3194 sayılı imar kanununa aykırı yapıları denetlemek, rutin denetimlerini yapmak', '3194 sayılı imar kanununa aykırı yapıları belirlemek' ve '3194 sayılı imar kanununa aykırılıklarını düzeltmek' gibi sorumluluklarını sizin bakış açınızla yerine getirmemiş olan geçmiş dönem yönetimi neden ibra ettiniz? Dolayısıyla bu yapıyı bu hale getiren süreci 2023 yılı kapsamında neden meşrulaştırdınız? Yapılan yanlışlar sadece 1 ocak 2024 tarihi ile 31 mart 2024 tarihi arasında mı oldu?"

Belediye yönetiminin samimi olmadığını aktaran Aravi, "Göreve geldiğinizde halkımıza şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını vaat etmiştiniz fakat geldiğimiz noktada bu emarelerin zerresini göremiyoruz. Göstermelik yaptığınız suç duyurusu kapsamında; Marmaris halkına açıklayamadığınız her konuda yalan yanlış yönlendirmeler ile aslında kendi yetki alanınızda olan sorumlulukları her zaman yaptığınız gibi kamu kurum ve kuruluşlarımızın üzerine atarak sahte gündemlerle milletimizi kandıramazsınız." diye konuştu.