Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, eski belediye başkanı hakkındaki suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediyesince eski Başkan Mehmet Oktay hakkındaki suç duyurusu ile ilgili yaratılan bilgi kirliliğini gidermek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, eski belediye başkanı hakkındaki suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı
        ABONE OL

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediyesince eski Başkan Mehmet Oktay hakkındaki suç duyurusu ile ilgili yaratılan bilgi kirliliğini gidermek istediklerini söyledi.

        Aravi, ilçe binasında yaptığı açık açıklamada, CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bir önceki CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve dönemin bazı yetkilileri için ilçedeki inşaat projesine verilen yapı kullanma belgesi hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunduğu suç duyurusu ile ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu kaydetti.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bir önceki dönem belediye başkanı Mehmet Oktay'ın 2023 idare faaliyet raporunu ibra ettiğini hatırlatan Aravi, "Önce ibra edip sonrasında Sayın Oktay ve bazı yöneticiler ile ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması konusundaki tutarsızlık Marmaris kamuoyunun kafasını karıştırmıştır." dedi.

        Aravi, belediye meclisinde CHP grubunun tümünün oylarıyla 2023 yılı idare faaliyet raporunun onaylandığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

        "Faaliyet raporunda belirtildiği gibi; başta Sinpaş projesi olmak üzere 'imar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzün kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve altyapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak', yine aynı onayladığınız raporda geçen '3194 sayılı imar kanununa aykırı yapıları denetlemek, rutin denetimlerini yapmak', '3194 sayılı imar kanununa aykırı yapıları belirlemek' ve '3194 sayılı imar kanununa aykırılıklarını düzeltmek' gibi sorumluluklarını sizin bakış açınızla yerine getirmemiş olan geçmiş dönem yönetimi neden ibra ettiniz? Dolayısıyla bu yapıyı bu hale getiren süreci 2023 yılı kapsamında neden meşrulaştırdınız? Yapılan yanlışlar sadece 1 ocak 2024 tarihi ile 31 mart 2024 tarihi arasında mı oldu?"

        Belediye yönetiminin samimi olmadığını aktaran Aravi, "Göreve geldiğinizde halkımıza şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını vaat etmiştiniz fakat geldiğimiz noktada bu emarelerin zerresini göremiyoruz. Göstermelik yaptığınız suç duyurusu kapsamında; Marmaris halkına açıklayamadığınız her konuda yalan yanlış yönlendirmeler ile aslında kendi yetki alanınızda olan sorumlulukları her zaman yaptığınız gibi kamu kurum ve kuruluşlarımızın üzerine atarak sahte gündemlerle milletimizi kandıramazsınız." diye konuştu.

        Aravi, suni gündemler ile Marmaris halkının oyalandığına vurgu yaparak,"Tamamen yetkinizde olan Sinpaş gibi bir ucube yapıyı hukukun ön gördüğü sürede neden yıkmıyorsunuz; yıktırmıyorsunuz? Belediye başkanı tavşana kaç tazıya tut misali günü kurtarıp Marmaris halkını kandırarak memleketimizin önüne büyük bir taş koyuyor. Marmaris bunu hak etmiyor!"

        Açıklamaya, Marmaris Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ozan Balcı, meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        Hafif ticari aracın çarptığı engelli, son yolculuğuna Beşiktaş formasıyla u...
        Hafif ticari aracın çarptığı engelli, son yolculuğuna Beşiktaş formasıyla u...
        Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden engelli kişi toprağa verildi
        Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden engelli kişi toprağa verildi
        Bodrum'da markete giren tavuk güçlükle çıkartıldı; o anlar kamerada
        Bodrum'da markete giren tavuk güçlükle çıkartıldı; o anlar kamerada
        Bodrum'da engelli yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Bodrum'da engelli yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu
        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu
        Bodrum FK kupada çeyrek final için sahada
        Bodrum FK kupada çeyrek final için sahada