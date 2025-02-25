Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden engelli kişi toprağa verildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden engelli Hasan Tabak defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden engelli kişi toprağa verildi
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden engelli Hasan Tabak defnedildi.

        Tabak için ilk olarak Bodrum Sağlık Vakfında tören düzenlendi.

        Törene, Tabak'ın yakınları, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, vakıf yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Burada Tabak'ın tabutunun üzerine Beşiktaş bayrağı ve forması konuldu, karanfil bırakıldı.

        Daha sonra Gümüşlük Mahallesi'nde Tabak'ın yaşadığı evine getirilen cenaze, helallik alınmasının ardından Gümüşlük Mezarlığı'nda defnedildi.

        Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, gazetecilere, Hasan Tabak'ın kendileri için çok özel bir öğrenci olduğunu söyledi.

        Çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak, önceki akşam Gümüşlük Kadıkalesi yolunda hafif ticari bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da markete giren tavuk güçlükle çıkartıldı; o anlar kamerada
        Bodrum'da markete giren tavuk güçlükle çıkartıldı; o anlar kamerada
        Bodrum'da engelli yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Bodrum'da engelli yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu
        SOLOTÜRK'ten Fethiye'de keşif uçuşu
        Bodrum FK kupada çeyrek final için sahada
        Bodrum FK kupada çeyrek final için sahada
        6 aylıkken annesini kaybedip, 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan, 36...
        6 aylıkken annesini kaybedip, 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan, 36...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da engelli gencin ölümüne neden olan araç sürücüsü tutu...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da engelli gencin ölümüne neden olan araç sürücüsü tutu...