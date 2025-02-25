Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden engelli kişi toprağa verildi

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, gazetecilere, Hasan Tabak'ın kendileri için çok özel bir öğrenci olduğunu söyledi.

Burada Tabak'ın tabutunun üzerine Beşiktaş bayrağı ve forması konuldu, karanfil bırakıldı.

Törene, Tabak'ın yakınları, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, vakıf yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabak için ilk olarak Bodrum Sağlık Vakfında tören düzenlendi.

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