Kanun, ney ve piyano üçlüsü "Tanini Trio" Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak
MUĞLA (AA) - Kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, piyanist Burçin Büke ve neyzen Bilgin Canaz, "Tanini Trio" konseriyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzikseverlerle buluşacak.
Türk müziği ve cazdan örnekler sunulacak, Arjantin'den Almanya'ya, Balkanlardan Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyaya uzanan repertuvarla sahne alınacak.
Kanunda Tahir Aydoğdu, Piyanoda Burçin Büke ve Neyde Bilgin Canaz'ın yer alacağın konser, yarın Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Dibeklihan kültür köyünde gerçekleşecek.