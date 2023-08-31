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        Muğla'da 215 kişi AK Parti'ye üye oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:30
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        Muğla'da 215 kişi AK Parti'ye üye oldu
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        MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, 215 kişinin partilerine üye kaydı yaptırdığını bildirdi.

        Akça, yaptığı yazılı açıklamada, kuruluşundan bu yana milletin teveccühüyle her geçen gün büyüyen AK Parti ailesine yeni katılımlar olduğunu anlattı.

        "Türkiye Yüzyılı" yolunda olmak isteyen 215 Muğlalının il ve ilçe teşkilatlarına gelerek AK Parti'ye üyeliklerini yaptırdığını aktaran Akça, genel seçimlerden başarıyla çıkan partilerinin yaklaşan yerel seçimler için de çalışmalara başladığını belirtti.

        Son yerel seçimlerde Muğla'da Cumhur İttifakı ile belediye sayısını yediye çıkardıklarını hatırlatan Akça, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki yerel seçimlerde başta Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kalan diğer belediyeleri de AK belediyecilikle buluşturmak istiyoruz. Özellikle yerel seçim arifesinde gerçekleşen katılımlar bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Tüm hemşehrilerimizi Muğla teşkilatlarımıza davet ediyor, hep birlikte olunca daha güçlü olacağımızı ifade etmek istiyorum."

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