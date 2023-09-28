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        Muğla'da öğrencilerin GSB yurtlarına yerleşme oranı yüzde 100'e ulaştı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi öncesi Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:02
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        Muğla'da öğrencilerin GSB yurtlarına yerleşme oranı yüzde 100'e ulaştı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi öncesi Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

        Öğrenci odalarını, yemekhaneyi, konferans salonunu, genç ofisi, spor salonunu ve sosyal alanları gezen Akbıyık, öğrencilerle sohbet etti.

        Yeni eğitim dönemi öncesi hazırlık çalışmalarını inceleyen Akbıyık, gazetecilere, modern yurtların eğitim öğretime hazır olduğunu söyledi.

        Akbıyık, Muğla'da yurt probleminin olmadığını ifade etti.

        Muğla'da 6 binden fazla depremzedeyi en iyi şekilde ağırlandıklarını ve vatandaşların memleketlerine döndüklerini belirten Akbıyık, "Bugün yurtlarımızda inceleme yaptık. Yurtlarımız eğitim öğretime hazır, Muğla’da yurt problemi yok, odaların hepsi modern. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın gençlere verdiği değeri gördük böylece. Muğla olarak hazırız. İnşallah eğitim öğretim yılı fiziksel yapının beraberinde akademik olarak da başarılı geçer." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ise Muğla'daki GSB yurtlarının 7 bin 550 kız, 6 bin 337 erkek öğrenci olmak üzere 13 bin 887 kapasite ile öğrencilere hizmet verdiğini, merkez ilçe Menteşe'de ise 5 bin 852 kapasite kız, 5 bin 50 kapasite erkek olmak üzere 10 bin 902 kapasiteli 5 yurt olduğunu dile getirdi.

        Başvuru yapan öğrencilerin tamamını yurtlara yerleştirmenin onurunu yaşadıklarını, depremzedeleri de memleketlerine yolcu ettiklerini ifade eden Açıkbaş, şunları kaydetti:

        "Depremzede vatandaşlarımızı geçen hafta uğurladık. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. GSB yurtları devletin ve milletin yurdu, yuvası olmaya devam edecek. Personelimizle birlikte hızlı şekilde çok çalışarak yurtlarımızı öğrencilerimize hazır hale getirdik. Başvuru yapan öğrencilerimizden dışarıda kalan öğrenci yok. Hepsi yurda yerleşti. Yurt olmayan ilçelerimizde otel kiralayarak ve kamu misafirhanelerini kullanarak öğrencilerimizin barınma sorununu çözdük. Eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçeceği kanaatindeyiz. Yurtlarımızın fiziki şartları sosyal yapısı ve spor alanları öğrencilerimizi çok mutlu ediyor."

        Ula ve Yatağan ilçelerindeki öğrencileri merkez yurtlarda, Seydikemer'deki öğrencileri Fethiye'deki yurtlarda, Dalaman ve Köyceğiz'deki öğrencileri ise Ortaca yurdunda barındırdıklarını söyleyen Açıkbaş, yurtların tam kapasiteyle öğrencilerin hizmetinde olduğunu kaydetti.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün de üniversitede öğrenci destek birimi kurduklarını, buradan aldıkları bilgileri yurt müdürlüğüne ilettiklerini aktardı.

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