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        Muğla'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın hasara neden oldu

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:05
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        Muğla'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü.

        Sarıgerme Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 KMN 82 plakalı LPG yüklü tankerin alt kısmında yangın çıktı.

        Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, tankerin LPG bölümüne sıçramadan söndürüldü.

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