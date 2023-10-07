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        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:21
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        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz." dedi.

        Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesince bir otelde düzenlenen "Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı 2023" programına verilen arada, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin "Şu dakikalarda İsrail açıkça savaş deklare etti. Orta Doğu alev aldı bir anlamda. Bununla ilgili görüşleriniz ne olur?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin halkının hakkının teslim edilmesi lazım." yanıtını verdi.

        Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "ABD'nin düşürdüğü Türk SİHA'sı konusunda yetkililerin çelişkili açıklamaları oldu. Emekli askerler SİHA'yı vuran F-16'ların İncirlik Üssü'nden kalktığını iddia etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Bu da büyük bir felakettir." ifadelerini kullandı.

        Kemal Kılıçdaroğlu, aranın ardından tekrar salona gelerek konuşmacıları dinledi.

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