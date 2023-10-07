Muğla açıklarında geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayrıca ekipler, Datça açıklarında lastik botla illegal yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmeni de yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.