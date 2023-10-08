Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.