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        Muğla'da bir kişi balık üretim havuzunda ölü bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde balık üretim çiftliğinde çalışan bir kişi balık havuzunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 01:45 Güncelleme: 10.10.2023 - 02:19
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        Muğla'da bir kişi balık üretim havuzunda ölü bulundu
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        Muğla'nın Milas ilçesinde balık üretim çiftliğinde çalışan bir kişi balık havuzunda ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Savran Mahallesi'nde bulunan balık üretim çiftliğinde işçi olarak çalışan Samet Adalıoğlu'ndan (55) haber alamayan yakınları ve işletme yetkilileri Adalıoğlu'nun balık havuzunda hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adalıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Adalıoğlu'nun cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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