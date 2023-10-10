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        Datça'da "Burgaz: Denizle Kara Arasında Bir Ada" sergisi açıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Kültür Sanat Dayanışması Platformunca, "Burgaz: Denizle Kara Arasında Bir Ada" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:07
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        Datça'da "Burgaz: Denizle Kara Arasında Bir Ada" sergisi açıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Kültür Sanat Dayanışması Platformunca, "Burgaz: Denizle Kara Arasında Bir Ada" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Umut Kaçar editörlüğündeki sergide, Ahmet Asatekin, Aydan Büyükbay, Ayfer Gençer Berktaş, Birgül Abuşka, Ceylan Eşit, Feyyaz Soyuer, Gamze Güzen, Gülden Hamurcu, Hatice Toker, Hüseyin Ünal, İlhan Bıçakcı, Nesrin Aygün, Püren Türker, Zeliha Özgün'ün fotoğraf seçkileri yer alıyor.

        Liman Sanat Galerisi'ndeki fotoğraf sergisi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

        Etkinlik kapsamında Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde de fotoğraf sanatçısı Ayfer Gençer Berktaş moderatörlüğünde, Knidos-Burgaz-Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı ve Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ile Prof.Dr. Numan Tuna söyleşi gerçekleştirdi.

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