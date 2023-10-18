Bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan yaşlı kadına Bakan Bak, bisiklet gönderdi

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR), Marmaris-Bodrum etabı sırasında bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan 89 yaşındaki Feriştah Noyan'a bisiklet hediye edildi.

36 ülkeden 170'e yakın sporcunun katılımıyla 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2023) 4 etabı Muğla'da gerçekleşti.

Yarışların üçüncü gününde Marmaris-Bodrum etabı sırasında bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan Feriştah Noyan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilgisini çekti.

Bir röportajında Feriştah Noyan'dan bahsetmesi üzerine Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali'nin de katkıları ile hazırlanan bisiklet Muğla'ya getirildi.

Ula Kaymakamı Rıdvan Doğan, Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Ula İlçe Müdürü Yağmur Küçük ve Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, hediye gönderilen bisikleti Noyan'a teslim etti.

Hediye karşısında mutlu olduğunu belirten Noyan, Bakan Aşkın Bak'a teşekkür ederek, "Ülkemize Allah her zaman böyle mutluluk versin, güzellikler nasip etsin. Tüm bisikletçileri izledim, ip gibi dizilmişler gidiyorlardı, hepsini alkışladım ve sonra televizyonda da izledim. Bisikleti de torunuma hediye ettim." dedi.

Noyan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, her zaman dua edeceğini kaydetti.