Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "The Bodrum Cup" yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 00:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 02:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "The Bodrum Cup" yelken yarışları ödül töreniyle sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

        Yarışlar bu yıl 4 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'ten start aldı.

        35. The Bodrum Cup'ta İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi ve Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan anma selamlamasının ardından İstanbul-Bodrum etabı yapıldı.

        Bu yarışlar Babakale, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum rotasıyla tamamlandı.

        Bodrum etabı ise 16 Ekim akşamı kampana töreniyle başladı. 17-21 Ekim arasında gerçekleştirilen Bodrum etabına 150'ye yakın teknede yüzlerce yarışmacı katıldı. Bodrum limanından başlayan yarışlar Çökertme, Kissebükü başta olmak üzere birçok koyda gerçekleştirildi.

        Yarışların sonunda İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde ödül töreni düzenlendi.

        Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal'ın da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

        The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, gazetecilere, 22 gündür deniz üzerinde tarifsiz duygular içerisinde olduklarını ifade etti.

        Yatların 1300 mil yol yaptığını belirten Uysal, "Selanik'te hepimizi çok gururlandıran anlar yaşadık. Kazasız belasız çok temiz bir şekilde yarışları tamamladık. Dünyada bir savaş varken, çocuklar ölürken kutlama yapmak içimizden gelmedi. Bu nedenle bugünkü konserimizi yapmadık. Umarım savaşsız bir dünyada yaşamaya doğru yol alırız." diye konuştu.

        Uysal, gelecek yıl için üç ayrı uzun rota planladıklarını belirterek, bunlardan birinin Malta olduğunu dile getirdi.

        Bodrum Belediye Başkanı Aras ise organizasyonun 35 yıldır devam ettiğini ve Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna uygun ve yakışır şekilde kutlandığını ifade etti.

        "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışlarında genel klasmanda "Gara Poşet" teknesi birinciliği elde ederken, "Jasmin 1" ikinci, "Grandi" teknesi de üçüncü oldu.

        Programda Selanik, İstanbul ve Bodrum arasındaki rotada tekne ve takımda derece alanlara da ödülleri takdim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Derbide kazanan Galatasaray!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        "Salı ve ötesi"
        "Salı ve ötesi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        "Kırmızı kart sonucu belirledi"
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Yenilmez Cimbom!
        Yenilmez Cimbom!
        Türk Kızılayı devrede
        Türk Kızılayı devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Derbide kırmızı VAR!
        Derbide kırmızı VAR!
        İsrail-Hamas çatışmasında 16. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 16. gün
        Kars'ta feci kaza: 3 ölü
        Kars'ta feci kaza: 3 ölü
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Muğla'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Muğla'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalan...
        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalan...
        Bodrum'daki Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası tamamlandı
        Bodrum'daki Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası tamamlandı
        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sürüyor
        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sürüyor
        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü
        Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz paraşüt pilotu öldü
        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sürüyor
        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sürüyor