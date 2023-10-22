Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Yarışlar bu yıl 4 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'ten start aldı.

35. The Bodrum Cup'ta İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi ve Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan anma selamlamasının ardından İstanbul-Bodrum etabı yapıldı.

Bu yarışlar Babakale, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum rotasıyla tamamlandı.

Bodrum etabı ise 16 Ekim akşamı kampana töreniyle başladı. 17-21 Ekim arasında gerçekleştirilen Bodrum etabına 150'ye yakın teknede yüzlerce yarışmacı katıldı. Bodrum limanından başlayan yarışlar Çökertme, Kissebükü başta olmak üzere birçok koyda gerçekleştirildi.

Yarışların sonunda İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde ödül töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal'ın da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, gazetecilere, 22 gündür deniz üzerinde tarifsiz duygular içerisinde olduklarını ifade etti.

Yatların 1300 mil yol yaptığını belirten Uysal, "Selanik'te hepimizi çok gururlandıran anlar yaşadık. Kazasız belasız çok temiz bir şekilde yarışları tamamladık. Dünyada bir savaş varken, çocuklar ölürken kutlama yapmak içimizden gelmedi. Bu nedenle bugünkü konserimizi yapmadık. Umarım savaşsız bir dünyada yaşamaya doğru yol alırız." diye konuştu.

Uysal, gelecek yıl için üç ayrı uzun rota planladıklarını belirterek, bunlardan birinin Malta olduğunu dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras ise organizasyonun 35 yıldır devam ettiğini ve Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna uygun ve yakışır şekilde kutlandığını ifade etti.

"Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışlarında genel klasmanda "Gara Poşet" teknesi birinciliği elde ederken, "Jasmin 1" ikinci, "Grandi" teknesi de üçüncü oldu.

Programda Selanik, İstanbul ve Bodrum arasındaki rotada tekne ve takımda derece alanlara da ödülleri takdim edildi.