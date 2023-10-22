Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, oyuna golle başlayıcınca bütün sistemi değişmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ondan sonraki süreçte iyi bir reaksiyon veremediklerini belirten Taşdemir, "Sistemimizi değiştirdiğimiz halde de bir reaksiyon alamadık. Özellikle ilk 60 dakika Bandırmaspor bizden çok daha iyi mücadele etti. İkinci golü bulamadılar, bizim için avantajdı. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son 30 dakikadaki istek ve performanstan çok mutluyum. Galip gelip eksiklerimizi çok daha iyi bir şekilde analiz etme fırsatımız oldu. Bu da bizim için bir avantaj." dedi.

- Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da Bodrum FK'nin kenar ortalarla direkt geçişlerle etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydetti.

Yedikleri gollerle bunu gördüklerini belirten Parlatan, "Bunlar olabileceği için zaten ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Zorunlu oyuncu değişikliklerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşadık. Bizim adımıza üzücü, çünkü 1-0 öne geçtiğimiz bir maçta, pozisyonlar bulduğumuz maçta Bandırma'ya buradan eli boş dönmemiz bizim adımıza üzücü. Bu maçı iyi analiz edip neleri daha iyi yapmamız gerektiği derslerini çıkartıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk mağlubiyetimizi burada tattık ama ayağa kalkmasını da bileceğiz." diye konuştu.

Öte yandan her iki takım oyuncuları da "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla sahaya çıktı. Mücadelenin başında da Gazze'de yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.