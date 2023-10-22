Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 yenen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, oyuna golle başlayıcınca bütün sistemi değişmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

        Ondan sonraki süreçte iyi bir reaksiyon veremediklerini belirten Taşdemir, "Sistemimizi değiştirdiğimiz halde de bir reaksiyon alamadık. Özellikle ilk 60 dakika Bandırmaspor bizden çok daha iyi mücadele etti. İkinci golü bulamadılar, bizim için avantajdı. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son 30 dakikadaki istek ve performanstan çok mutluyum. Galip gelip eksiklerimizi çok daha iyi bir şekilde analiz etme fırsatımız oldu. Bu da bizim için bir avantaj." dedi.

        - Bandırmaspor cephesi

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da Bodrum FK'nin kenar ortalarla direkt geçişlerle etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydetti.

        Yedikleri gollerle bunu gördüklerini belirten Parlatan, "Bunlar olabileceği için zaten ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Zorunlu oyuncu değişikliklerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşadık. Bizim adımıza üzücü, çünkü 1-0 öne geçtiğimiz bir maçta, pozisyonlar bulduğumuz maçta Bandırma'ya buradan eli boş dönmemiz bizim adımıza üzücü. Bu maçı iyi analiz edip neleri daha iyi yapmamız gerektiği derslerini çıkartıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk mağlubiyetimizi burada tattık ama ayağa kalkmasını da bileceğiz." diye konuştu.

        Öte yandan her iki takım oyuncuları da "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla sahaya çıktı. Mücadelenin başında da Gazze'de yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Muğla'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum FK - Bandırmaspor: 2-1 
        Bodrum FK - Bandırmaspor: 2-1 
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Muğla'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Muğla'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bodrum'a su sağlayan barajların "dip seviye" suyunun kullanılmaması uyarısı...
        Bodrum'a su sağlayan barajların "dip seviye" suyunun kullanılmaması uyarısı...