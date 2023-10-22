Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 20:58 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı.

        Fethiye Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin son gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan yaşattı.

        Etkinlikte yamaç paraşütüyle uçuş yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yanından gökyüzünde iki wingsuit geçiş yaptı. Gösteri anı aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

        İnişin ardından açıklama yapan Karaca, festival kapsamında her yıl uçuş yaptığını bugünkü gösterinin harika olduğunu söyledi.

        Ölüdeniz'in güzelliğini havadan görmenin muhteşem bir his verdiğini ifade eden Karaca, "Dünyanın en güzel pistlerine değerli pilot arkadaşlarımızla keyifli ve güvenli şekilde iniş yaptık. Cumhuriyetimizin 100. Yılında iki wingsuit pilotu bana gökyüzünde eşlik etti. Bizimle birlikte olan ülkemizden ve ülke dışında gelen tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe Rusya'dan katılan ampute akrobasi pilotu Andrei Poptov, Ölüdeniz'i çok sevdiğini söyledi.

        Fethiye'deki festivalde arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatan Poptov, "Skydiving yapmaya bacağım ampute edildikten sonra başladım. Bacağımı güçlendirmek için 200 atlayıştan sonra wingsuit yapmaya başladım. Aktivitelere eşimle birlikte katılıyoruz. Rusya'da ampute olarak bu sporu sadece ben yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Fener!
        Süper Fener!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da 100 kişi ile zeybek ve Solotürk gös...
        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da 100 kişi ile zeybek ve Solotürk gös...
        GÜNCELLEME - Muğla'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum FK - Bandırmaspor: 2-1 
        Bodrum FK - Bandırmaspor: 2-1 
        Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından
        Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu yaptı