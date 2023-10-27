Muğla'da orman yangını başladı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
Giriş: 27.10.2023 - 22:15 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:15
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.
Bencik Mahallesi Oburcak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.