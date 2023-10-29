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        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:46
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        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
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        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Muğla Valiliği bahçesinde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Bugün millet olmanın, bir olmanın verdiği gururun, sevincin ve coşkunun zirveye çıktığı gün olduğunu aktaran Akbıyık, şunları söyledi:

        "Bugün en büyük bayram günü. Tarihe geçecek bu anlamlı ve büyük günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'mızda da huzur ve güven içinde büyük bir gururla kutluyoruz. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

        Kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletçe büyük bir heyecanı, coşkuyu yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarla 100. yıl pastasını kesti.

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