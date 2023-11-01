Dalaman'da "Atık Getirme Merkezi" faaliyete geçti
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "Atık Getirme Merkezi" faaliyete başladı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "Atık Getirme Merkezi" faaliyete başladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm seferberliği için Dalaman Belediyesi bünyesindeki Atık Getirme Merkezi'nde toplanacak atıkların, lisansı bulunan firmalarda geri dönüşümü sağlanacak.
Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Sorumlu belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızdan ayrıştırdıkları atıkları, merkezimize getirerek geri dönüşüme katkı sağlamalarını istiyoruz. 'Daha temiz bir Dalaman için' faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.