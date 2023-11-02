Muğla'da gönüllü gençler "doğanın içinde biz de varız" projesinde buluştu Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, "doğanın içinde biz de varız" projesinde bir araya geldi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, "doğanın içinde biz de varız" projesinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ula Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler Ortaca ilçesinde Geyik Kanyonunda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı.

Ula Meslek Yüksek Okulu bölümünden etkinliğine katılan gençler Geyik Kanyonundaki yürüyüş parkurlarını ve doğayı görme imkanı bulurken güzel havanın da keyfini çıkardı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, gençlere değişik bir gün yaşatma adına düzenledikleri etkinlikte gönüllü gençler ile güzel havayı fırsat bilip doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin bu tür sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerine katılımlarını önemsediklerini belirten Küçük, "Bu yıl içinde gençlerimiz için bir çok faaliyet planladık ve planlarımızı gençlerin istekleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bugün de gençlerimizle burada olmaktan çok mutluyuz ve süreçte hep birlikte farklı sosyal sorumluluk projelerine imza atacağız." dedi

Başlattıkları iyilik hareketi ile bölgedeki çöpleri toplayan gönüllüler, çevrenin temizliğine katkıda bulundular

Gönüllü gençlerin farkındalık oluşturduğu programa Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan da katılım sağlayarak gençlerle hem sohbet etti hem de sosyal sorumluluk faaliyetlerine dikkati çekti.