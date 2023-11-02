Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da gönüllü gençler "doğanın içinde biz de varız" projesinde buluştu

        Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, "doğanın içinde biz de varız" projesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da gönüllü gençler "doğanın içinde biz de varız" projesinde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, "doğanın içinde biz de varız" projesinde bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ula Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler Ortaca ilçesinde Geyik Kanyonunda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı.

        Ula Meslek Yüksek Okulu bölümünden etkinliğine katılan gençler Geyik Kanyonundaki yürüyüş parkurlarını ve doğayı görme imkanı bulurken güzel havanın da keyfini çıkardı.

        Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, gençlere değişik bir gün yaşatma adına düzenledikleri etkinlikte gönüllü gençler ile güzel havayı fırsat bilip doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gençlerin bu tür sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerine katılımlarını önemsediklerini belirten Küçük, "Bu yıl içinde gençlerimiz için bir çok faaliyet planladık ve planlarımızı gençlerin istekleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bugün de gençlerimizle burada olmaktan çok mutluyuz ve süreçte hep birlikte farklı sosyal sorumluluk projelerine imza atacağız." dedi

        Başlattıkları iyilik hareketi ile bölgedeki çöpleri toplayan gönüllüler, çevrenin temizliğine katkıda bulundular

        Gönüllü gençlerin farkındalık oluşturduğu programa Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan da katılım sağlayarak gençlerle hem sohbet etti hem de sosyal sorumluluk faaliyetlerine dikkati çekti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı

        Benzer Haberler

        Fethiye'de deniz yüzeyindeki plastik atıklar toplandı
        Fethiye'de deniz yüzeyindeki plastik atıklar toplandı
        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Manisa FK her türlü istatistiği bozabi...
        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Manisa FK her türlü istatistiği bozabi...
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        Fethiye açıklarında lastik botta 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında lastik botta 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası