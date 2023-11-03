34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını törenle aldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını törenle aldı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.
Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.
Beş gün süren yarışların ardından gerçekleştirilen yarışların sonucunda, sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:
IRC1: Lagetha/Sergei Musikhin
IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov
IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chetsov
IRC4: Zacapa/Marina Shchegoleva
IRC5: Looping/Yury Shuvalov
IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko
IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov
IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov
IRCCHR4: Kaçamak/Olga Koriakova
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.