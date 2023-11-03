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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını törenle aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:10
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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını törenle aldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.

        Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.

        Beş gün süren yarışların ardından gerçekleştirilen yarışların sonucunda, sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        IRC1: Lagetha/Sergei Musikhin

        IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov

        IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chetsov

        IRC4: Zacapa/Marina Shchegoleva

        IRC5: Looping/Yury Shuvalov

        IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko

        IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

        IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

        IRCCHR4: Kaçamak/Olga Koriakova

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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