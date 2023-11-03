Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını törenle aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.

Beş gün süren yarışların ardından gerçekleştirilen yarışların sonucunda, sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1: Lagetha/Sergei Musikhin

IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov

IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chetsov

IRC4: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5: Looping/Yury Shuvalov

IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko

IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

IRCCHR4: Kaçamak/Olga Koriakova