Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçeleri açıklarında, iki ayrı lastik botta 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçeleri açıklarında, iki ayrı lastik botta 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ve Dalaman ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Fethiye'de 25, Dalaman'da 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.