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        Bodrum'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:43
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        Bodrum'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince 16 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Ekipler ayrıca lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmeni de yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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