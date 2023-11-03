Bodrum'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 16 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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