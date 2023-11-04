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        Bodrum açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik botta 84 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:05
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        Bodrum açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik botta 84 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        Durdurulan lastik botlarda, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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