Bodrum açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik botta 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Durdurulan lastik botlarda, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.