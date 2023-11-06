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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:23
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

        Açılışta konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Cumhuriyet'in ilk yüzyılını tamamladıklarını ve gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasını arzuladıklarını söyledi.

        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla şekillenen modern Türkiye'nin ilk yüzyılda emin adımlarla kendi yolunu çizdiğini belirten Kaçar, ikinci yüzyılında da aynı vizyonla yoluna devam edeceğini kaydetti.

        Üniversitenin en önemli misyonunun sadece öğretim olmadığını anlatan Kaçar, "Aynı zamanda etkinlikler platformu olmak ve öğrencilerinin çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Üniversitemiz 45 bin öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. Bunların 1500'ü uluslararası öğrenci. Bunlar arasında 30 civarında Filistinli öğrencimiz var. Bu vesileyle İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyorum, İsrail'in bombaları altında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize ve sivillere yüce Allah'tan rahmet dilerim." dedi.

        ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüze yakın lisans doluluk oranına sahip olduklarını vurgulayan Kaçar, 19 fakültede eğitim öğretim yapıldığını, Fethiye Ziraat Fakültesinin de bu yıl ilk defa öğrenci kabul ettiğini aktardı.

        Rektör Kaçar, ön lisanstan doktoraya kadar toplamda 405 farklı programda diploma verdiklerini dile getirdi.

        Törende, 2023-2024 eğitim döneminde dört farklı puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini birinci tercihle kazanan öğrencilere belge ve hediyeleri verildi.

        Daha sonra Bülent Eczacıbaşı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk'ün moderatörlüğünde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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