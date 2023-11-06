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        Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde yaklaşık 15 ton atık toplandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibi ve kıyı temizliğinde 15 tona yakın atık toplanırken, denize 100 bin balık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 19:08
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        Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde yaklaşık 15 ton atık toplandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibi ve kıyı temizliğinde 15 tona yakın atık toplanırken, denize 100 bin balık yavrusu salındı.

        Güvercinlik açıklarındaki Salih Adası ile civar koylarda gerçekleştirilen deniz dibi ve kıyı temizliği ilgi gördü. Etkinlikte, koylara yanaşan 20'ye yakın teknedeki gönüllüler, bölgede kıyı temizliği yaptı. Sahil Güvenlik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı timler dalış gerçekleştirdi.

        Balıkçı teknelerinden atılan hayalet ağlar da su altı dron kamerasıyla tespit edildikten sonra dalgıçlarca çıkarıldı. Yaklaşık 15 tonu bulan atıklar, daha sonra teknelerle Güvercinlik Limanı'na getirildi. Atıklar, bir süre sergilendikten sonra bölgeden kaldırıldı.

        Etkinlikte, denize 100 bin balık yavrusu da bırakıldı.

        Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, yaptığı konuşmada, Bodrum'da çok faydalı çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da etkinliğe katılmanın kendisi için çok büyük keyif olduğunu ifade ederek, "Nasıl bir heves ve heyecanla çalışıldığını gördüm, izledim bundan da mutluluk duydum. Bu çalışmalara her zaman destek vereceğiz." dedi.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de denizlerin, havanın ve toprağın kirletilmemesi gerektiğini vurguladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise kent genelinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 ekiple temizlik çalışmasının yapıldığını söyledi.

        İnsanları denizi ve doğayı kirletmemeye davet eden Saylak, "Cennet Muğla'mıza dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz, turistlerimiz, büyük mega yatların temsilcileri, denize tonoz atmak size yakışıyor mu? Biz, bu dünyada sadece bugünlük değiliz. Bizden sonra gelecek kuşaklara da bize nasıl bir doğa bırakıldıysa öyle teslim etmek zorundayız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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