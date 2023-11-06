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        Bodrum'un içme suyu sorunu için 110 milyon liralık bütçe ayrıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sıkıntısının önüne geçmek için 110 milyon liralık bütçe ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:47
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        Bodrum'un içme suyu sorunu için 110 milyon liralık bütçe ayrıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sıkıntısının önüne geçmek için 110 milyon liralık bütçe ayrıldığı bildirildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede ilave su çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğüne 110 milyon liralık bütçe aktarıldığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu bütçe ile Bodrum'da önemli çalışmalar yapıldı. Su kesintilerinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta, günde 1100 metreküp su sağlayan kaynak sisteme eklenerek, Bodrum'un hizmetine sunulmuştu. Bunlara ek olarak farklı su kaynaklarından üç ayrı proje kapsamında yürütülen çalışmalardan ilkinde 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan ve günde 8 bin 600 metreküp ilave su sağlayan su sisteme kazandırıldı. Bu çalışma kapsamında 2 bin 700 metre hat imalatı, bir su deposu ve terfi merkezi, yeni 5 sondaj kuyusunun açılması çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Diğer bir çalışma ile günde yaklaşık 8 bin 200 metreküp sürekli yer altı su kaynağı ve 26 bin metreküp/gün yedek yüzeysel su kaynağı temini için yürütülen diğer iki proje için de çalışmalar sürüyor."

        Tüm çalışmalar sonucunda yarımadanın temel içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli ölçüde sağlanacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca site ve otellere ait depoların dolumu için fazla su tüketimi olmaması için hassas davranılması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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