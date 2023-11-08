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        Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:29
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        Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı. Sakatlığı süren Pedro Brazao'nun bu haftaki maçta forma giyemeyeceği, Cenk Şen'in ise maç günü durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

        Maçla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İsmet Taşdemir, ligde keyif veren oyun ile iyi işler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Takım ve taraftarla aile gibi olduklarını ifade eden Taşdemir, "Bizi seven insanlara karşı mahcup olmak istemiyorum. O yüzden elimden geldiğinin bir fazlasını yapmaya çalışıyorum. Bizim işimiz skor odaklı olduğu için skor aldığınız zaman başarılısın, skor almadığınız zaman başarısızsınız, çoğu yerde öyle burası için konuşmuyorum. Takımın önceliği bizi seyreden taraftara oynadığımız oyunun ne kadar keyifli olduğunu göstermek." diye konuştu.

        Bu haftaki rakiplerinin Keçiörengücü olduğunu ve iki yıldır iyi işler yaptığını belirten Taşdemir, "Geçen yıl play-off'un ucundan döndü. Bu yıl yeni hocasıyla iyi işler yapıyorlar. Zor bir müsabaka bizi bekliyor ama dediğim gibi kolay maç yok. Zorlukların üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Yeşil-beyazlı futbolcu Burak Çoban da takıma attığı gollerle ve asistler yaparak daha çok katkıda bulunmaya çalıştığını, play-off ve şampiyonluğu zorlamak istediklerini dile getirdi.

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