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        Bodrum'da "Kaçak Yapılaşmayla Mücadele Seferberliği" sürüyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2019 Nisan'da başlatılan "Kaçak Yapılaşmayla Mücadele Seferberliği" kapsamında bugüne kadar 6 bin 765 yapının mühürlendiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:13
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        Bodrum'da "Kaçak Yapılaşmayla Mücadele Seferberliği" sürüyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2019 Nisan'da başlatılan "Kaçak Yapılaşmayla Mücadele Seferberliği" kapsamında bugüne kadar 6 bin 765 yapının mühürlendiği belirtildi.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet ederek kamu alanlarını işgal eden, çevreyi ve doğayı tahrip edenlerle mevzuatlar çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, denetim ve tespitlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlara da müdahale edildiği ifade edildi.

        2019 Nisan'dan bu yana 962 kaçak yapının belediye veya mal sahiplerince yıkıldığı, 2 bin 768 kaçak binanın yıkım programına alındığı, 6 bin 765 yapıda da mühürleme işlemi uygulandığı kaydedildi.

        İlçede geçtiğimiz ay 14 yapının yıkımının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 71 kaçak yapı için yıkım kararının alındığı, imara aykırı ve ruhsatsız 115 binanın mühürlendiği, ilgili yasal mevzuatlar gereği 26 milyon 149 bin 15 lira da para cezası uygulandığı bildirildi.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kaçak yapılaşmanın salgın döneminde kontrolsüz nüfus artışıyla daha da yaygınlaştığını ifade ederek, yerel yönetim olarak en başından beri bunun önüne geçmek için çalıştıklarını çalışmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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