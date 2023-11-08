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        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 21:10 Güncelleme: 08.11.2023 - 21:33
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        Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu, bir lastik botun da motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 lastik bot ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 57 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve botu tarafından tespit edilerek durdurulan 2 lastik bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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