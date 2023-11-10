Muğla'da Türk-Hollanda Dostluğunun 60. yılı kutlama etkinliği düzenlendi Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Türkiye'den giden Hollandalı gurbetçiler Türk-Hollanda Dostluğunun 60. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açılışı ve günün anısına lale soğanı dikimi yaptı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Türkiye'den giden Hollandalı gurbetçiler Türk-Hollanda Dostluğunun 60. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açılışı ve günün anısına lale soğanı dikimi yaptı.

Hoorn kentinde yaşayan Şenol Ocaklı, kurduğu Türk-Hollanda sivil oluşumuyla Hollanda'nın farklı kentlerinde yaşayan Türklerden oluşan fotoğraf karelerinden kişisel sergi açtı.

Dalaman Şehit Mehmetçik Parkı sergi alanı ve Tigem Dönel Kavşağı belediye peyzaj alanında düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Türkiye-Hollanda dostluğunun 60. yılı dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hollanda Tarih Müzesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Şenol Ocaklı da Hollanda Türk toplumunun tohumlarının atıldığı, Türkiye'den Hollanda'ya işçi göçünün 60. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

60 yıl önce Hollanda'ya işçi olarak gelen Türklerin ülkenin ulaştığı refah seviyesine katkılar sunduğuna işaret eden Ocaklı, "Günümüzde sayıları 500 bini bulan Hollanda Türk toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda etkin rol oynamakta hem de Türkiye ile Hollanda arasında dostluk köprüsü kurmakta." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın yöresel kutlama kıyafetleri ve ayakkabılarıyla Kaymakam Yakuta başta olmak üzere protokol üyelerine lale soğanı dağıtımı da yapan Ocaklı, soğanların iki milletin dostluğunun sembolü olarak yıllardır toprakla buluşup büyüdüğünü dile getirdi.