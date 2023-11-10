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        Fethiye'de milli ağaçlandırma günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:20
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        Fethiye'de milli ağaçlandırma günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
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        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

        "Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde gerçekleşti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde planlanan dikim etkinliği öğrencilerin de katılabilmesi için bugün yapıldı.

        Farklı türde 2023 fidan, katılımcılar ve işçiler tarafından 10 bin metre karelik alana dikildi. Dikim sahasında "ağaç ve orman" temalı resim sergisi de açıldı.

        Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikiminin ardından katılımcılara, tişört, şapka ve lavanta fidanı hediye edildi.

        Etkinlikte hem ağaçlandırma hem de çocukları doğaya karşı bilinçlendirmek için çalışmalar yapıldığını söyleyen Kaymakam Ertaş, 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Dikimlerde okaliptüs, fıstık çamı ve karaselvi fidanlarını toprakla buluşturduklarını ifade eden Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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