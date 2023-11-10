Muğla'da balıkçıların ağına 120 kilogramlık vatoz takıldı

Muğla'da balıkçıların ağına 120 kilogram ağırlığında dev vatoz takıldı.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu açıklarında, balıkçıların ağına takılan 120 kilogram ağırlığındaki dev vatoz, ilçe pazarındaki balıkçıda sergilendi.

Balığı gören vatandaşlar bir süre şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkçı Niyazi Çınar, AA muhabirine, vatozun balıkçılar tarafından yakalandığını ve duyar duymaz da aldıklarını söyledi.

120 kilogramlık balığı yabancı uyruklu bir kadına sattıklarını belirten Çınar, "Balığı Japonya'ya göndermeyi düşünüyorduk ancak burada yabancı uyruklu bir kadın tarafından alıcı buldu. Balığı 10 bin liraya sattık. Hayırlı olsun." dedi.