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        Bodrum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:53
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        Bodrum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında sahil güvenlik radarı tarafından düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

        Durdurulan lastik bottaki 16 yabancı uyruklu bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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