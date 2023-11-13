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        Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:51 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:03
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        Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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        Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana sağanak aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezi ile bazı mahallelerde rögarlardan su taştı. Yollardaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sağanak sırasında yayalar da zor anlar yaşadı.

        Çamurlu suların cadde ve derelerden döküldüğü bölgelerde ise denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarlarda ve dere yataklarında çalışma yaptı.

        Turgutreis, Akyarlar ve Mumcular mahallelerinde sağanak nedeniyle yollarda hasar meydana geldi.

        İlçede yağış nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

        Bazı vatandaşlar cadde ve sokakların dereye döndüğü anları araçlarıyla seyrederken cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Fethiye ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle Karagözler Mahallesi Keçiler Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.

        Toprak kayması nedeniyle kapanan yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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