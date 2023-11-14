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        Bodrum'da kaçak olduğu belirlenen iki yapı yıkıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen iki yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:51
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        Bodrum'da kaçak olduğu belirlenen iki yapı yıkıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen iki yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019'dan bu yana ilçe genelinde sürdürülen kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaçak yapılarla ilgili yasal işlemler kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararları uygulanıyor.

        Bu doğrultuda Turgutreis Mahallesi'nde bir villanın kaçak eklentileri ile Akyarlar Mahallesi'nde bir site içerisinde bulunan kaçak yapı yıkıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkım kararlarının hukuki süreçlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Belediye olarak yasal mevzuatlar çerçevesinde ilgili tüm birimlerle kentin geleceği için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Aras, kaçak yapılara izin verilmeyeceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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